PB Fintech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PB Fintech präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.94 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 21.78 Milliarden INR gegenüber 16.14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch