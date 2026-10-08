PB Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PB Financial lud am 06.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.87 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 24.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch