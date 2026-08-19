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19.08.2026 06:37:00
Paz Oil Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Paz Oil Company äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14.50 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12.80 ILS erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Paz Oil Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.03 Milliarden ILS im Vergleich zu 2.68 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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