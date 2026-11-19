Paz Oil Company hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17.30 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13.20 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4.08 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.93 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch