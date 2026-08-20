Payton Planar Magnetics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Payton Planar Magnetics präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.150 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch