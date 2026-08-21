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21.08.2026 06:37:00
Payton Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Payton Industries gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.80 ILS gegenüber 1.83 ILS im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Payton Industries mit einem Umsatz von insgesamt 29.1 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.7 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 28.51 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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