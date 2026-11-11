PaySign B präsentierte Quartalsergebnisse

PaySign B hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42.59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30.8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch