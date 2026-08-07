PaySign B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PaySign B hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48.06 Prozent auf 28.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch