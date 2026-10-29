PayPal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PayPal präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.75 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.79 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.02 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 11.66 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch