eBay Aktie 956191 / US2786421030
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26.08.2026 07:14:00
PayPal: Wie der Zahlungsdienst gegen seinen Abstieg kämpft
Aktie ist abgestürzt, mächtige Rivalen ziehen vorbei. Nun droht eine Übernahmeschlacht. Kann der neue Chef die Zerschlagung verhindern?Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu eBay Inc.
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25.08.26
|eBay Aktie News: eBay fällt am Dienstagabend (finanzen.ch)
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25.08.26
|eBay Aktie News: eBay am Dienstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
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21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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10.08.26
|GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins (AWP)
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07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)