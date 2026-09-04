PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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04.09.2026 06:33:00
PayPal: Wie das Unternehmen seinen Vorsprung verspielt
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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03.09.26
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03.09.26
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31.08.26
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28.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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28.08.26
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28.08.26
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Analysen zu PayPal Inc
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
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