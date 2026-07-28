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Bilanz präsentiert 28.07.2026 20:01:00

PayPal verliert an Gewinn, schlägt aber die Prognosen - Aktie steigt

PayPal verliert an Gewinn, schlägt aber die Prognosen - Aktie steigt

PayPal hat am Dienstag vor Start an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgestellt. So schnitt der Zahlungsdienstleister ab.

PayPal
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PayPal hat heute die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert. Beim Gewinn je Aktie (EPS) meldete der Zahlungsdienstleister 1,38 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein EPS von 1,28 US-Dollar. Im Vergleich dazu hatte PayPal ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar verzeichnet.

Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Erwartungen der Experten im Vorfeld auf 8,47 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte PayPal 8,288 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im Handel zeitweise 4,85 Prozent höher bei 58,79 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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