PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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28.07.2026 13:33:59
PayPal verliert an Gewinn, schlägt aber die Prognosen - Aktie dennoch tiefer
PayPal hat am Dienstag vor Start an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgestellt. So schnitt der Zahlungsdienstleister ab.
Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Erwartungen der Experten im Vorfeld auf 8,47 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte PayPal 8,288 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel zeitweise 1,78 Prozent tiefer bei 55,07 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch
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