Stripe Aktie NET0000STR77
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28.08.2026 10:26:00
PayPal: Stripe und Advent sagen geplante Übernahme offenbar ab
Für rekordverdächtige 50 Milliarden Dollar wollte das Konsortium um Advent und Stripe den Zahlungsdienstleister PayPal kaufen, dessen CEO Enrique Lores sich kräftig gegen das Übernahmeangebot wehrte. Nun ist der Deal offenbar vom Tisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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