PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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26.08.2026 17:02:00
PayPal in schwieriger Lage, Finanzguru vor dem Verkauf, Arbeitsrechtler mit Tipps bei Kündigung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
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26.08.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Abend tiefer (finanzen.ch)
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26.08.26
|PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
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26.08.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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26.08.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
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20.08.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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13.08.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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06.08.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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02.08.26
|‘Crush this lady’: how eBay harassment campaign led to $56mn payout (Financial Times)
Analysen zu PayPal Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
PayPal am 26.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.