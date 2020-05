PayPal enttäuscht bei Umsatz und Gewinn - PayPal-Aktie legt dennoch zu

Der Zahlungsdienstleister PayPal hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.

PayPal hat am Mittwoch nach der Schlussglocke an der Wall Street sein Erstquartals-Zahlenwerk veröffentlicht.

Daraus geht hervor, dass der Konzern in den vergangenen drei Monaten ein EPS in Höhe von 0,66 Dollar verbuchen konnte. Experten prognostizierten einen Gewinn je Aktie von 0,814 US-Dollar, nachdem PayPal im Vorjahresquartal ein EPS von 0,78 US-Dollar in den Büchern stehen hatte.

Im ersten Quartal 2020 hat PayPal 4,62 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Ein Jahr zuvor belief sich der Umsatz 4,13 Milliarden US-Dollar. Beim Q1 2020-Umsatz lagen die Expertenprognosen bei 4,83 Milliarden US-Dollar.

Die PayPal-Aktie gab am Mittwoch im nachbörslichen Nasdaq-Handel zunächst noch nach, am Donnerstag springt sie vorbörslich aber um 8,33 Prozent an auf 139,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch