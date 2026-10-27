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27.10.2026 17:11:03
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
PayPal hat am Dienstag vor US-Handelsbeginn die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So fielen die Ergebnisse des Zahlungsdienstleisters aus.
Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Berichtsquartal 8,6 Milliarden US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf durchschnittlich 8,71 Milliarden US-Dollar belaufen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte PayPal einen Umsatz von 8,42 Milliarden US-Dollar erzielt.
Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie bewegt sich zeitweise 1,98 Prozent fester bei 56,08 US-Dollar.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch
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