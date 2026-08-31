PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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31.08.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Montagvormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 46,02 EUR ab.
Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 46,02 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'711 Punkten steht. Die PayPal-Aktie sank bis auf 46,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3'216 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR an. Gewinne von 53,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,340 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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