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31.08.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Abend Verlust reich

PayPal Aktie News: PayPal am Abend Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 45,78 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie notierte um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 45,78 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'682 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 44,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,29 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87'772 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 35,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 29,18 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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