PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Abend an Boden

Die PayPal-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 51,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'557 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 51,58 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 50,88 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 36'893 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 61,13 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 16,08 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,80 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,347 USD aus. PayPal veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,56 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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