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30.10.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Mittag auf rotes Terrain

PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 50,85 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 50,85 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'720 Punkten steht. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,82 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'131 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 61,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,16 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 35,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,347 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.10.2026 vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.47 Mrd. USD eingefahren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,56 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet

PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen

Ausblick: PayPal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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30.10.26 SMI setzt neue Bestmarke
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27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

PayPal Inc 46.62 -1.55% PayPal Inc

PayPal am 30.10.2026

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