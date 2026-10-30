PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Mittag auf rotes Terrain

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 50,85 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'720 Punkten steht. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,82 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'131 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 61,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,16 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 35,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,347 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.10.2026 vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.47 Mrd. USD eingefahren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,56 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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