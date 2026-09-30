PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 47,52 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'670 Punkten tendiert. Bei 47,56 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 363 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 31,10 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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