PayPal Aktie News: PayPal am Abend in Rot

Die PayPal-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 46,19 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'692 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 46,19 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 47,44 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9'791 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,78 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 53,24 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR ab. Abschläge von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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