PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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30.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,41 EUR ab.
Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 47,41 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'670 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 47,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3'726 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Gewinne von 49,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 31,61 Prozent wieder erreichen.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,340 USD je Aktie ausschütten. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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