PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Um 09:28 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 47,79 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'683 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 47,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 231 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,64 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 31,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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