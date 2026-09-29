PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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29.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von PayPal
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 47,27 EUR.
Um 20:26 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 47,27 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 47,08 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,51 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 13'022 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,42 EUR). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 45,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,340 USD. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,80 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,39 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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