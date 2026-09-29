PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von PayPal legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 47,76 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'683 Punkten liegt. Bei 47,80 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'864 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,340 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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