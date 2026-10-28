PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die PayPal-Aktie notierte um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 50,17 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'729 Punkten steht. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 49,62 EUR. Bei 50,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'006 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,08 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,331 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,52 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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