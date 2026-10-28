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28.10.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 49,87 EUR.
Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 49,87 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'736 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 49,61 EUR. Bei 49,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 8'389 PayPal-Aktien gehandelt.
Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 41,47 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,331 USD. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.
PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,52 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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28.10.26
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28.10.26
|PayPal Aktie News: PayPal gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
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28.10.26
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26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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26.10.26
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Analysen zu PayPal Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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