PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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28.09.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Montagvormittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Anleger zeigten sich zuletzt bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,25 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 48,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'743 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 48,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 48,25 EUR. Bei 48,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 126 PayPal-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 70,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 31,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Mit Abgaben von 32,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,39 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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