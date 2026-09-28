PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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28.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Abend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 47,59 EUR.
Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 47,59 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'698 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 46,63 EUR. Bei 48,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'804 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von 48,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,42 EUR am 12.02.2026. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 31,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,340 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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