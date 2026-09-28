PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag leichter
Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 47,92 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 47,92 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 46,75 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,30 EUR. Zuletzt wechselten 14'902 PayPal-Aktien den Besitzer.
Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 47,22 Prozent wieder erreichen. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 31,68 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr bedeutet
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
16:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Montagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Montagvormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|PayPal Aktie News: PayPal macht am Abend Boden gut (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Freitagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.