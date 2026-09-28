PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 47,92 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 46,75 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,30 EUR. Zuletzt wechselten 14'902 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 47,22 Prozent wieder erreichen. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 31,68 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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