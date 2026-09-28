PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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28.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Montagmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 48,47 EUR zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 48,47 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'743 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 48,50 EUR. Mit einem Wert von 48,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7'451 PayPal-Aktien den Besitzer.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 33,11 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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