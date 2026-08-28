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28.08.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal knickt am Freitagabend ein

PayPal Aktie News: PayPal knickt am Freitagabend ein

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 12,1 Prozent bei 46,39 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr um 12,1 Prozent auf 46,39 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,02 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,40 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 386'828 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR an. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 34,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 30,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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