PayPal Aktie News: PayPal am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Um 16:28 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 11,6 Prozent auf 46,88 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'730 Punkten steht. Bei 43,10 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,15 EUR. Zuletzt wechselten 177'481 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,49 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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