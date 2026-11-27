Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 20:26 Uhr 2,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'297 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 54,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 47'208 PayPal-Aktien.

Bei 54,98 EUR markierte der Titel am 02.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,42 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 39,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,357 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.47 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,60 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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