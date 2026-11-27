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27.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 54,00 EUR zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 54,00 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'244 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 54,00 EUR. Bei 52,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16'800 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 02.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,48 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,37 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,357 USD. PayPal liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,60 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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