Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 53,03 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'182 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,14 EUR zu. Bei 52,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'755 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 38,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,357 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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