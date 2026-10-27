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27.10.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagvormittag kaum verändert

PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagvormittag kaum verändert

Die Aktie von PayPal hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 49,07 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 49,07 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'676 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 49,07 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 49,00 EUR. Mit einem Wert von 49,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'199 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 30,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 49,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,340 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’606.36 13.85 SJBE2U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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