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27.10.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 50,05 EUR.
Um 20:26 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 50,05 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'728 Punkten steht. Bei 51,30 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 48,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 31'778 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,78 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,42 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 35,22 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,340 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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