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27.08.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Abend Verlust reich

PayPal Aktie News: PayPal am Abend Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 52,74 EUR abwärts.

PayPal
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Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 52,74 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'717 Punkten notiert. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 52,55 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,88 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'907 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 70,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 34,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,42 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 38,53 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,340 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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