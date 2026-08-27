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27.08.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal steigt am Nachmittag

PayPal Aktie News: PayPal steigt am Nachmittag

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 53,17 EUR.

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Die PayPal-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 53,17 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 53,41 EUR. Bei 52,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10'435 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 32,69 Prozent Luft nach oben. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,340 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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