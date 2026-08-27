PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit Abschlägen

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 52,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'675 Punkten notiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 52,66 EUR ein. Bei 52,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'244 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 70,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 33,62 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 37,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,140 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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