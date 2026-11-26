Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 52,13 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'182 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 52,19 EUR. Bei 52,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 547 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,80 EUR markierte der Titel am 02.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 5,12 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 37,20 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,357 USD. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.47 Mrd. USD umgesetzt.

Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren verdient

Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren