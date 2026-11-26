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26.11.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 52,35 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 52,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'182 Punkten steht. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 51,96 EUR. Bei 52,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 12'205 PayPal-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 02.12.2025 auf bis zu 54,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,02 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,357 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 27.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,60 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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