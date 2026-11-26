Das Papier von PayPal konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 52,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'182 Punkten steht. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 52,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4'568 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,80 EUR erreichte der Titel am 02.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 60,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,357 USD aus. PayPal gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.56 Mrd. USD gegenüber 8.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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