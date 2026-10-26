PayPal Aktie News: PayPal am Montagvormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,2 Prozent auf 50,63 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'623 Punkten steht. Die PayPal-Aktie sank bis auf 50,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 35,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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