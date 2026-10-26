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26.10.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Mittag in Rot

PayPal Aktie News: PayPal am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 50,59 EUR abwärts.

PayPal
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 50,59 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'623 Punkten steht. Die PayPal-Aktie sank bis auf 50,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'383 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 28,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 35,28 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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