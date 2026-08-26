PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Wert von 53,33 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'677 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 53,33 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 53,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,61 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,317 USD. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,38 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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