PayPal Aktie News: PayPal am Abend tiefer

Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 53,11 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'673 Punkten steht. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 52,63 EUR. Bei 53,17 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'061 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR an. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 24,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,317 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,38 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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